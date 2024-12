EQS-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: HORNBACH Holding informiert über das vorzeitige Ausscheiden von Vorstandsmitglied und CFO Karin Dohm



23.12.2024 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HORNBACH Holding informiert über das vorzeitige Ausscheiden von Vorstandsmitglied und CFO Karin Dohm Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Bornheim (Pfalz), 23. Dezember 2024 Der Aufsichtsrat der Komplementärin der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) ("HORNBACH Holding" oder die "Gesellschaft") hat in seiner heutigen Sitzung dem Wunsch des für Finanzen zuständigen Vorstandsmitglieds Karin Dohm entsprochen, ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied der HORNBACH Management AG spätestens zum 31. März 2025 zu beenden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Albrecht Hornbach wird neben seinem Amt als Vorstandsvorsitzender interimistisch auch das Amt des CFO der HORNBACH Holding übernehmen, sollte die Suche nach einem Nachfolger von Frau Dohm nicht zu einer nahtlosen Amtsübergabe führen. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Frau Dohm und bedankt sich bei ihr für ihre Leistungen und Verdienste für die HORNBACH Gruppe. Für ihre weitere berufliche Tätigkeit wünscht ihr der Aufsichtsrat viel Erfolg.

Kontakt : Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

antje.kelbert@hornbach.com



Ende der Insiderinformation



23.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com