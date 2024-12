New York - Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach zwei Erholungstagen in Folge wieder nachgegeben. Der US-Leitindex fiel um 0,52 Prozent auf 42.616,24 Punkte. Am Donnerstag letzter Woche hatte das bekannteste Börsenbarometer der Welt eine historische Serie von zehn Verlusttagen in Folge beendet. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gab zu Wochenbeginn um 0,19 Prozent auf 5.919,66 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte geringfügig ...

