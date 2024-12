Weihnachtsrallye oder Flaute? Die aktuelle Lage bei DAX, Dow, Bitcoin & Aktien wie Apple & Nvidia

Anzeige / Werbung

Zunächst startet der DAX-Future jedoch mit einem Test der runden 20.000 beim März-Kontrakt in den Handel und testet damit in der Kasse die 19.800. Ein Abprall könnte eine weitere Erholung initiieren, die an der Wall Street bereits am Freitag stattgefunden hat. Basierend auf schwächer als erwarteten Inflationsdaten und einem starken Konsumklimaindex nahm der Dow Jones deutlich Fahrt auf und zog auch den Nasdaq wieder mit nach oben. Per Wochenschluss blieben dennoch starke Minuszeichen zurück, die wir im Chartbild nun einordnen.

Ebenfalls unter Druck gerieten der Goldpreis und der Bitcoin. Diese Assetklassen waren also einmal mehr bei turbulenten Börsenphasen kein "sicherer Hafen", wohl aber mittelfristig in diesem Jahr deutlich positiv gelaufen. Bremst die 100.000 US-Dollar-Marke im Bitcoin letztlich diesen Trend nun ein?

Nach einer erneut positiven Woche für die Apple-Aktie ist das Unternehmen weiterhin das wertvollste Unternehmen an der Wall Street. Mit 3,85 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung könnte schon bald die nächste runde Rekordmarke erreicht werden. Auf Platz 2 reiht sich nach einem Rebound vom Freitag nun wieder Nvidia ein. Damit hat technisch betrachtet ein wichtiger Support gehalten und Microsoft wurde wieder auf Platz 3 verwiesen

Mit Superlativen ging es weiter beim Blick auf den Anstieg der Boeing-Aktie. Weitere Auftragseingänge, bei denen Airlines viele Jahre Geduld bis zur Auslieferung mitbringen müssen, dominieren das Geschehen und lassen die Aktie als Turnaround-Kandidaten weiter ansteigen.

Etwas ruhiger wurde es jedoch bei Home Depot. Einer der Gründer der US-Baumarktkette starb in der letzten Woche mit 95 Jahren. Die Aktie performte mittelfristig jedoch sehr stark, sodass der aktuelle Kursrücklauf womöglich eine spannende Chance bietet.

Kommen wir noch einmal zu den Chipwerten zurück, ist mit Arm Holdings das jüngste Unternehmen des Sektors an der Börse einen weiteren Blick wert. Hier gibt es weitere Streitigkeiten mit Qualcomm, die den Aktienkurs belasten. Kann sich die Aktie davon lösen?

Mit den aktuellen Quartalszahlen und einer starken Buchungslage für 2025 überzeugte die Aktie von Carnival Corp am Freitag. Noch ist kein Allzeithoch erreicht, einige Kennzahlen reflektieren dies jedoch schon und die Schulden wurden weiter abgebaut. Direkt vor der Weihnachtszeit schauten wir uns daher diesen Wert ebenso an wie die Coca-Cola Aktie. Denn gerade zu Weihnachten ist der Truck in vielen Städten zu sehen und das Bild vom Weihnachtsmann wurde sehr eindrucksvoll von dieser Firma geprägt.

