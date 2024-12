BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Unternehmen für Onkologie, wird seinen Namen in BeOne Medicines Ltd. umwandeln. Es wird aus diesem Grund auch sein Nasdaq Tickersymbol am 2. Januar 2025 in "ONC" umstellen. Damit kommt das Bestreben zum Ausdruck, global innovative Krebsmedikament verfügbar zu machen.

"Im 15.Jahr unserer Tätigkeit zeigt die Umstellung unseres Tickers in 'ONC' unser Engagement im Bereich der Onkologie. Wir möchten für Patienten weltweit transformative Medizin bieten," sagte John V. Oyler, Mitgründer, Chairman und CEO von BeiGene. "Dieser Meilenstein macht uns stolz auf unsere bisherigen Erfolge und spornt uns für unsere zukünftigen Vorhaben an, wie zum Beispiel das Hämatologie-Franchise, die für unsere Patienten wichtig sind."

Die CUSIP-Nummer des Unternehmens bleibt unverändert. Das Gleiche gilt für die Börsenkürzel und Bezeichnungen für den The Stock Exchange of Hong Kong und den STAR Market of the Shanghai Stock Exchange. Die Aktionäre brauchen wegen der Veränderung des Nasdaq Tickersymbols keine Maßnahmen ergreifen.

Das Unternehmen wird sich am Montag, dem 13. Januar 2025 um 13:30 PT mit einer Präsentation an der 43. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference beteiligen. Der entsprechende Live Webcast des Events kann im Abschnitt für Investoren auf der Website des Unternehmens mitverfolgt werden http://ir.beigene.com/, https://hkexir.beigene.com/, https://sseir.beigene.com/. Danach ist die Aufzeichnung 30 Tage lang im Archiv verfügbar.

Über BeiGene

BeiGene, das plant, seinen Namen in BeOne Medicines zu ändern, ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breiten Portfolio beschleunigen wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von fast 11.000 Kollegen erstreckt sich über fünf Kontinente. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (früher Twitter), Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Wertpapiergesetze der Bundesstaaten. Beispiele sind die Fähigkeit von BeiGene, seine Führungsrolle im Bereich Onkologie zu behaupten und die erwünschten Erfolge beim Hämatologie-Franchise zu erzielen, ebenso wie die unter dem Titel 'Über BeiGene' dargelegten Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele. Die tatsächlichen Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und zwar aus den folgenden Gründen: BeiGene's Fähigkeit, die Effizienz und Sicherheit seiner Medikamentenkandidaten unter Beweis zu stellen; die klinischen Resultate seiner Medikamentenkandidaten, die gegen eine weitere Entwicklung oder Vermarktung sprechen könnten; Maßnahmen von Regulierungsbehörden, die die Aufnahme, den Zeitpunkt und den Fortschritt von klinischen Versuchen beeinflussen könnten; BeiGene's Fähigkeit, seine Medikamente und Medikamentenkandidaten nach deren Zulassung erfolgreich zu vermarkten; BeiGene's Fähigkeit, sein geistiges Eigentum an Medikamenten und Technologien angemessen zu schützen; BeiGene's Abhängigkeit von Drittparteien bei der Entwicklung von Medikamenten, deren Herstellung, Vermarktung und bei sonstigen Diensten; BeiGene's eingeschränkte Erfahrung bei der Erlangung von Zulassungen für Medikamente und bei deren Vermarktung; BeiGene's Fähigkeit, Mittel für den Betrieb und die Fertigstellung von Medikamentenkandidaten zu erheben und profitabel zu bleiben und jene Risiken, die unter dem Abschnitt 'Risikofaktoren' des jüngsten Quartalsberichts von BeiGene auf dem Formular 10-Q sowie in folgenden Eingaben bei der U.S. Securities and Exchange Commission diskutiert werden. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und BeiGene ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

