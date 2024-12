HelloFresh hat am 17. Dezember 2024 erfolgreich das Rückkaufprogramm 2023/2024 abgeschlossen. Das Programm umfasste den Rückkauf von Aktien im Wert von 113,25 Millionen Euro und von ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Wert von 36,75 Millionen Euro, was insgesamt 150 Millionen Euro ausmachte. Am heutigen Montag hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein weiteres Rückkaufprogramm durchzuführen. Es umfasst einen Rückkauf von Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 75 Millionen ...

