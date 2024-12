DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 19.883 Pkt - Hellofresh gesucht

DOW JONES--Die Aktie von Hellofresh hat im nachbörslichen Handel am Montag zugelegt. Das Unternehmen hat einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 75 Millionen Euro angekündigt. Das Aktienrückkaufprogramm werde frühestens am 2. Januar 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent höher gestellt.

Die Titel der Adler Group wurden 1,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen verkauft seine Nordrhein-Westfalen Portfolios mit 6.788 Einheiten im Rahmen eines Share Deals zu einem Wert von 422,5 Millionen Euro an Orange Capital Partners und OneIM. Nach Rückzahlung der besicherten Finanzierung und Transaktionskosten könnte der Verkauf nach Abschluss zu einem Nettoerlös von bis zu 215 Millionen Euro führen, teilte die Adler Group mit. Nach der Transaktion wird sich das verbleibende Mietportfolio mit ca. 18.000 Einheiten fast vollständig auf Berlin konzentrieren.

Die Aktien von Manz legten um 5 Prozent zu, obwohl das Maschinenbauunternehmen beim Amtsgericht Stuttgart die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat. Der Konzern hatte vor einigen Tagen angekündigt, Insolvenz anzumelden. Nach Aussage des Händlers von Lang & Schwarz waren die Umsätze gering und die Kursbewegung sei insgesamt wenig aussagekräftig.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 19.883 19.849 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 23, 2024 16:29 ET (21:29 GMT)

