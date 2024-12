Berlin - Nach dem Anschlag von Magdeburg bemängelt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Konstantin von Notz (Grüne), Defizite beim Erkennen von Hinweisen auf den Täter und beim Zusammenführen von Informationen."Der entsetzliche Anschlag von Magdeburg erinnert auf frappierende Weise an den Anschlag vom Breitscheidplatz vor acht Jahren", sagte von Notz der "Rheinischen Post". Erneut scheine es im Hinblick auf den Täter und die von ihm ausgehende Bedrohung ein Gesamterkenntnisdefizit und ein Problem beim Zusammenführen der verschiedenen Informationen gegeben zu haben."Wir erwarten, dass die Bundesregierung und die Landesregierung in Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen detailliert darlegen, wer was wann über den Täter wusste und wie mit diesen Hinweisen konkret umgegangen wurde", so der Grünen-Innenpolitiker.