Aqtau - Ein Passagierflugzeug von Azerbaijan Airlines ist am Mittwochmorgen in der Nähe des Flughafens Aqtau in Kasachstan abgestürzt. Die Maschine des Typs Embraer ERJ-190 war auf dem Weg vom aserbaidschanischen Baku in die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Grosny.Verlässliche Angaben über die Zahl der Passagiere und der Überlebenden waren zunächst nicht verfügbar. Nach Angaben der staatlichen russischen Agentur Tass soll das Flugzeug wegen starken Nebels nach Machatschkala umgeleitet worden sein. Der schwedische Dienst Flightradar 24 zeigt, dass das Flugzeug vor dem Absturz stark schwankende Höhen- und Geschwindigkeitsdaten aufwies und einen Notruf abgesetzt hatte.