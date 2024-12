Mit Siemens Energy haben Aktionäre 2024 einen unerwartet hohen Gewinn gemacht. Siemens Energy war zwar einer meiner Deutschland-Favoriten 2024, aber das am Ende des Jahres ausgehend vom Einstiegskurs ein Aktiengewinn von über 300 Prozent zu Buche steht, hatte auch ich zum Jahresanfang nicht gedacht. In meiner Stellungnahme am 31. Dezember 2023 hatte ich geschrieben: "3 Gründe sprechen für den Kauf: Der hohe Auftragsbestand, die Charttechnik und dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...