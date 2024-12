HIVE Digital Technologies: Mit NVIDIA-GPUs in die Zukunft

Anzeige / Werbung HIVE Digital Technologies hat eine Investition von 30 Millionen US-Dollar in NVIDIA H100- und H200-GPUs bekannt gegeben, um seine Position im wachsenden Markt für künstliche Intelligenz (KI) zu festigen. Mit der Installation eines GPU-Clusters in Quebec, betrieben durch 100 % erneuerbare Energie, erweitert HIVE seine High-Performance-Computing-Kapazitäten. Ziel ist es, den Umsatz im HPC-Bereich bis Mitte 2025 auf über 20 Millionen US-Dollar zu steigern und als Vorreiter im Bereich nachhaltiger KI-Infrastruk HIVE Digital Technologies hat eine Investition von 30 Millionen US-Dollar in NVIDIA H100- und H200-GPUs bekannt gegeben, um seine Position im wachsenden Markt für künstliche Intelligenz (KI) zu festigen. Mit der Installation eines GPU-Clusters in Quebec, betrieben durch 100 % erneuerbare Energie, erweitert HIVE seine High-Performance-Computing-Kapazitäten. Ziel ist es, den Umsatz im HPC-Bereich bis Mitte 2025 auf über 20 Millionen US-Dollar zu steigern und als Vorreiter im Bereich nachhaltiger KI-Infrastruktur aufzutreten. Hardware für die KI-Ära Im Rahmen der jüngsten Investition hat HIVE zwei neue GPU-Cluster erworben:



NVIDIA H100-Cluster: Dieser Cluster, bestehend aus 248 GPUs in 32 Knoten, wurde vollständig in Quebec installiert und wird bis Ende 2024 in Betrieb gehen. Die erwartete jährliche Umsatzrate für dieses System liegt bei etwa 15 Millionen US-Dollar.



NVIDIA H200-Cluster: Mit 508 GPUs, verteilt auf 64 Knoten, wird dieser Cluster voraussichtlich im Januar 2025 in Quebec eintreffen und im Laufe des ersten Quartals 2025 für Kunden bereitgestellt. Die jährliche Umsatzrate wird auf über 20 Millionen US-Dollar geschätzt, sobald der Cluster vollständig ausgelastet ist??.

Beide Cluster sind mit Infiniband-Netzwerktechnologie ausgestattet, die ultraschnelle Datenübertragungen ermöglicht. Mit diesen Technologien adressiert HIVE die steigende Nachfrage nach High-Performance-Computing (HPC) für KI-Modell-Training, Echtzeitanalysen und generative KI-Anwendungen.



Ein GPU-Cluster ist eine Ansammlung von mehreren Grafikprozessoren (GPUs), die zusammenarbeiten, um große und komplexe Rechenaufgaben zu bewältigen. Für HIVE sind GPU-Cluster ein zentraler Bestandteil der strategischen Expansion des Unternehmens in den Bereich High-Performance Computing (HPC) und künstliche Intelligenz.

Nachhaltigkeit als Kernstrategie HIVE setze auf 100 % erneuerbare Energie aus Wasserkraft, um seine GPU-Cluster zu betreiben. Dieser umweltfreundliche Ansatz entspreche den steigenden Anforderungen von Investoren nach ökologisch verantwortungsvollen Geschäftsmodellen. Die Kombination aus modernster Technologie und Nachhaltigkeit solle das Unternehmen als Vorreiter in der Branche positionieren. Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE, betonte: "Unsere Expansion in den HPC-Bereich zeigt unsere Fähigkeit, modernste Technologien mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell zu verbinden. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden erstklassige Rechenleistung anzubieten, ohne die Umwelt zu belasten." Vielseitige Anwendungen und neue Chancen Die eingesetzten NVIDIA-GPUs seien für das Training von KI-Modellen, Echtzeitanalysen und andere rechenintensive Anwendungen geeignet. HIVE plane, Unternehmen aus Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung und Kreativwirtschaft skalierbare Lösungen anzubieten. CEO Aydin Kilic betonte, dass diese Investition ein "kritischer Meilenstein" sei, um die Einnahmen pro genutztem Megawatt signifikant zu steigern. Strategische Ausrichtung für die Zukunft Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte, dass diese Investitionen ein neues Kapitel für das Unternehmen darstellen könnten. Mit einer Strategie, die profitables Wachstum und ökologische Verantwortung verbinde, wolle HIVE seine Wettbewerbsfähigkeit sowohl im KI- als auch im Blockchain-Sektor langfristig sichern. HIVE plane zudem, seine HPC-Dienste global auszubauen, insbesondere durch umweltfreundliche Rechenzentren in Quebec und Paraguay. Diese Projekte könnten die Reichweite des Unternehmens erheblich erweitern und seine Nachhaltigkeitsziele untermauern.

