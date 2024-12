Aqtau - Das in Kasachstan abgestürzte Flugzeug soll nach bislang inoffiziellen Angaben der Regierung von Aserbaidschan durch eine russische Rakete zum Absturz gebracht worden sein. Das meldete der TV-Sender Euronews am Donnerstag unter Berufung auf entsprechende Regierungskreise.Splitter einer russischen Boden-Luft-Rakete hätten demnach die Maschine getroffen, hieß es in dem Bericht. Womöglich hätte die russische Luftabwehr demnach den Aserbaidschan-Airlines-Flug 8243 mit einer ukrainischen Drohne verwechselt.Die beschädigte Maschine habe trotz des Hilferufs der Piloten auf keinem russischen Flughafen landen dürfen und sei angewiesen worden, über das Kaspische Meer in Richtung Aktau in Kasachstan zu fliegen. Dort stürzte es kurz vor der Notlandung ab. Bei dem Absturz am Weihnachtsmorgen kamen 38 Menschen ums Leben gekommen, 29 Menschen sollen überlebt haben.