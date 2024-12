Berlin - Die Ukraine tauscht offenbar ihren Botschafter in Deutschland aus. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf diplomatische Kreise.Demnach muss Botschafter Oleksij Makejew den Posten räumen. Sein Nachfolger soll der derzeitige ukrainische Botschafter in Israel, Jewhen Korniychuk, werden, schreibt die Zeitung weiter.Makejew war seit Oktober 2022 im Amt. Er folgte auf Andrij Melnyk, der das Amt in Berlin zuvor mehr als sieben Jahre bekleidete. Makejews Ablösung sei Teil einer regulären Rotation zahlreicher ukrainischer Diplomaten weltweit, zitiert die "Bild" aus Diplomatenkreisen.