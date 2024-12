Berlin - Die Zahl der Dienstposten und Mitarbeiter im Verteidigungsministerium ist in diesem Jahr gestiegen.In den beiden Dienstsitzen in Bonn und Berlin gab es zum Stichtag 1. April dieses Jahres 3.036 Dienstposten, teilte das Haus von Minister Boris Pistorius (SPD) dem Portal "Business Insider" mit. Zum 1. Oktober waren es 3.068 - also 32 mehr. Auch die Zahl der Beschäftigten stieg - von 3.167 auf 3.191. Der Unterschied zur Zahl der Dienstposten kommt zustande, weil Stellen teilweise auch in Teilzeit besetzt werden können.Das Ergebnis ist überraschend, da Verteidigungsminister Pistorius vor einem Jahr angekündigt hatte, die Zahl der Dienstposten um 200 zu reduzieren. Eine Sprecherin sagte dazu, dass sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Bedrohungslage auch für Deutschland verändert habe. Dadurch hätten sich die zu leistenden Aufgaben und Vorgänge deutlich erhöht. Letztlich habe man zunächst zwar Dienstposten reduziert: "Zugleich mussten aber auch im Laufe des Jahres 2024 aufgrund steigender Arbeitsaufträge, unter anderem bedingt durch die sicherheitspolitischen Entwicklungen und den notwendigen Fähigkeitsaufbau der Bundeswehr, neue Dienstposten eingerichtet werden."