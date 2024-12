NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach 4-Wochen-Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen zu europäischem Bier auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Daten bis zum 1. Dezember zeigten eine Verbesserung im Monatsvergleich, das Biervolumen in Europa sei aber immer noch rückläufig, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht dennoch Chancen für eine Neubewertung von Bierpapiere, da das Vertrauen der Anleger in Umsatzwachstum zunehme und die Margen sich erholten./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2024 / 02:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2024 / 02:44 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251