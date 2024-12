Vancouver, BC, 27. Dezember 2024 / IRW-Press / - Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) ("Scope Technologies" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens zum Handel an der deutschen Wertpapierbörse Tradegate Exchange zugelassen wurden. Dieser Schritt erhöht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Scope für europäische Anleger und bietet dem Unternehmen eine spannende Möglichkeit, seine Aktionärsbasis zu erweitern.

Über Tradegate Exchange

Die Tradegate AG ist als Marktspezialist an Europas liquidestem Handelsplatz, der Tradegate Exchange, tätig. Als Marktspezialist und Liquiditätsanbieter betreut Tradegate über 10.000 deutsche und internationale Aktien und börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ETP). Das gewährleistet eine rasche und direkte Ausführung von Wertpapieraufträgen und macht diese Börse zu einer idealen Plattform für Anleger. Mit über 36 Millionen ausgeführten Trades im Jahr 2023 ist Tradegate der führende Liquiditätsgarant auf Brokerseite und kann seit der Jahrtausendwende ein konstantes Wachstum verbuchen.

Eine Börsennotierung an der Tradegate Exchange bietet eine Reihe potenzieller Vorteile:

Erhöhte Sichtbarkeit: Unternehmen erhalten Zugang zu einem größeren Kreis von europäischen Anlegern und können so ihre Marktpräsenz verbessern.

Zugang zu Kapital: Eine breitere Anlegerbasis kann zu größerem Interesse an zukünftigen Kapitalerhöhungen führen und damit das Wachstum ankurbeln und Expansionsinitiativen ermöglichen.

Liquidität: Tradegate ist für seine effiziente Trading-Plattform bekannt, die börsennotierten Aktien eine höhere Liquidität verschaffen kann und für Anleger den Kauf und Verkauf von Aktien einfacher gestaltet.

Vielfältige Anlegerbasis: Die Börse zieht sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren an, was zu einer stärkeren Diversifizierung der Aktionärsbasis des Unternehmens beitragen kann.

Direkte Ausführung: Der Marktplatz ermöglicht eine rasche und direkte Ausführung von Wertpapieraufträgen, wovon sowohl das Unternehmen als auch seine Anleger profitieren.

Erhöhte Glaubwürdigkeit: Die Notierung an einer angesehenen Börse kann die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens stärken und mehr professionelle Investoren anziehen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Notierung an einer regulierten Börse gewährleistet die Einhaltung hoher Standards in puncto Transparenz und Unternehmensführung, was das Vertrauen der Anleger stärken kann.

Insgesamt betrachtet, kann eine Börsennotierung an der Tradegate Exchange die Wachstumsstrategie und das Engagement der Aktionäre eines Unternehmens ganz wesentlich unterstützen.

"Dieses Listing an der Tradegate Exchange ist für uns von Scope Technologies ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer laufenden Bemühungen, unsere Präsenz in Europa auszubauen", erklärt James Young, CEO von Scope Technologies Corp. "Wir erhalten so die einzigartige Gelegenheit, mit einem vielfältigen und wachsenden Pool von Investoren in Kontakt zu treten und unser Bekenntnis zu Transparenz, Zugänglichkeit und langfristigem Wachstum weiter zu festigen."

Über Scope Technologies Corp.

Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Hauptmarke, die QSE Group, bietet Scope in den Bereichen Datensicherheit, Quantenverschlüsselung und dezentraler Speicher Lösungen der nächsten Generation an und unterstützt Unternehmen mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern.

LinkedIn: scope-technologies-corp

Facebook: Scope Technologies Corp

Twitter: @ScopeTechCorp

Kontaktdaten:

James Young

CEO, Scope Technologies Corp.

E-Mail: james@scopetech.ai

Tel: +1 604-416-1720

Webseite: www.scopetechnologies.io

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um rein historische Aussagen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen, Zukunft, Strategie, Zielen und Vorgaben und insbesondere zur Verwendung der Erlöse aus der Emission. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: "glaubt", "erwartet", "anstrebt", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden und basieren auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken und Annahmen, die Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022 beschrieben sind, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl Scope diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der kontinuierlichen Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, der Produktsicherheit und Rückrufaktionen, der Einhaltung von Vorschriften und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie in den Risikofaktoren im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77925Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77925&tr=1



