DJ PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Pierer Industrie AG reicht Restrukturierungsplan nach der Restrukturierungsordnung (ReO) ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wels (pta/27.12.2024/16:15) - * Vollständige Tilgung der Anleihen und Schuldscheindarlehen * Vereinbarungsgemäße Bedienung der Zinsen * Änderung der Tilgungszeitpunkte auf 31.12.2026 und 31.12.2027

Die Pierer Industrie AG befindet sich in einem europäischen Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung (ReO). Davon betroffen sind ausschließlich Gläubiger

. einer zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassenen Anleihe mit einem im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. (Laufzeit: 2020-2028; ISIN AT0000A2JSQ5),

. einer privat platzierten Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 15 Mio. (Laufzeit: 2021-2033) und

. von zwei Schuldscheindarlehen in ausstehender Höhe von EUR 132,5 Mio. (Laufzeiten: 2020-2025 und 2020-2026).

Alle übrigen Verbindlichkeiten der Pierer Industrie AG sind nicht von diesem Restrukturierungsverfahren betroffen.

Die Pierer Industrie AG legt dem Gericht heute ihren Restrukturierungsplan vor. Dieser sieht folgende Eckpunkte vor:

. Alle oben genannten Anleihen und Schuldscheindarlehen werden vollständig getilgt.

. Auch die Zinsen werden vereinbarungsgemäß bedient.

. Die Tilgungszeitpunkte aller oben genannten Finanzierungen werden auf den 31.12.2026 und 31.12.2027 geändert.

Die Pierer Industrie AG hat somit zwei Jahre Zeit, die liquiden Mittel zur Tilgung der oben genannten Anleihen und Schuldscheindarlehen aufzustellen. Finanzierungsquellen sind sowohl Mittelzuflüsse aus der Gesellschafterebene und auch aus einem Genussrecht betreffend den Verkauf von Aktien an der Leoni AG. Weitere Mittel können auch durch die strategische Vernetzung der SHW AG (Deutschland) und der Pankl Racing Systems AG (Österreich), Tochtergesellschaften der Pankl AG, generiert werden. Dies kann zu einer (teilweisen) Veräußerung von Beteiligungen führen.

Die Gläubiger (Anleihen- und Schuldscheingläubiger), die ihre Forderungen rechtzeitig bis zum 31. Jänner 2025 anmelden, stimmen in der vom Gericht noch anzuberaumenden Restrukturierungsplantagsatzung über den Restrukturierungsplan der Gesellschaft ab.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der PIERER INDUSTRIE AG dar. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

Aussender: Pierer Industrie AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné Bellér E-Mail: info@piererindustrie.at Website: www.piererindustrie.at

ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

