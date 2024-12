The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2024.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2024ISIN NameDE000A0JQ5U3 Manz AGDE000A2G9MZ9 STEMMER IMAGING AIE00BKT6ZH01 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Irland