Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar fester geschlossen. Nach einem verhaltenen Start nahm der Leitindex SMI im Tagesverlauf zunehmend an Fahrt auf und näherte sich kurz vor Börsenschluss gar der Marke von 11'600 Punkten an. Die Umsätze hielten sich zwischen den Feiertagen allerdings in Grenzen. Investoren seien wegen der günstig gelegenen Feiertage am Berichtstag insgesamt eher «Mangelware» gewesen, hiess es im Handel: Viele hätten ...

