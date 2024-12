Wolfsburg - Bei der VW-Softwaretochter Cariad hat es einem Medienbericht zufolge ein Datenleck gegeben. Bewegungsdaten von 800'000 E-Autos in Europa sowie Kontaktinformationen zu Besitzern sollen ungeschützt im Internet gestanden haben, berichtete der «Spiegel» am Freitag. Vom Datenleck sind auch Kundinnen und Kunden in Schweiz betroffen. Wegen eines Softwarefehlers seien über Monate Daten von VW-, Seat-, Audi- und Skoda-Fahrzeugen in einem Amazon-Cloudspeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...