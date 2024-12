Die Danone-Aktie verzeichnet zum Jahresende eine deutliche Kurskorrektur. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 66,79 USD, was einem Rückgang von 0,82 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung der vergangenen Wochen setzt sich damit fort - auf Monatssicht steht ein Minus von 1,92 Prozent zu Buche. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des französischen Lebensmittelkonzerns am 27. Dezember mit einer Verkaufsempfehlung eingestuft.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 43,5 Milliarden Euro bleibt Danone einer der größten europäischen Konsumgüterkonzerne. Im Jahr 2024 schüttete das Unternehmen eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie aus. Trotz der jüngsten Kursverluste liegt die Aktie weiterhin 9,67 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

