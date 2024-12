Der chinesische Spezialist für autonome Luftfahrzeuge, EHang Holdings, verzeichnet zum Ende des Jahres 2024 einen leichten Kursrückgang. Die an der NASDAQ gelistete Aktie schloss am 28. Dezember bei 16,03 USD, was einem Tagesverlust von 1,32 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 678,2 Millionen Euro bei 44,0 Millionen ausstehenden Aktien.

Monatliche Performance positiv

Trotz des jüngsten Kursrückgangs konnte die Aktie im letzten Monat ein Plus von 2,17 Prozent verbuchen. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief liegt der Kurs derzeit 40,67 Prozent höher, bleibt jedoch 43,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

