Die Aktie des Biotech-Unternehmens Marinus Pharmaceuticals verzeichnete in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine positive Entwicklung. Am 28. Dezember stieg der Kurs um 3,64 Prozent auf 0,37 EUR. Diese Entwicklung fügt sich in einen positiven Monatstrend ein, der ein Plus von 19,35 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des auf Epilepsie-Therapeutika spezialisierten Unternehmens beläuft sich aktuell auf 19,9 Millionen EUR.

Fundamentaldaten im Fokus

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,66 weist die Aktie eine interessante Bewertungskennzahl auf. Trotz der positiven Kursentwicklung der letzten Wochen notiert der Titel weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch, konnte sich aber vom Jahrestief um 42,16 Prozent erholen.

