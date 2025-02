The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2025ISIN NameCA53635T1084 LIQUID META CAPITAL HLDGSAU000000POS4 POSEIDON NICKEL LTD.AU0000038531 XREF LTDFR0013457157 ACCOR 19/UND. FLRGB00B1P6ZR11 BROWN GRP PLC CONS.US03635R3057 FRESH2 GROUP SP.ADS/200 AUS56854Q2003 MARINUS PHARMAC. DL-,001US96951A1043 NOS4-1 INC. DL-,01XS1843437549 INEOS FIN. 19/26 REGS