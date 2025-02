Das Instrument 5LN SE0010520155 ROLLING OPTICS HOLDING AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025The instrument 5LN SE0010520155 ROLLING OPTICS HOLDING AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2025Das Instrument 61Y US56854Q2003 MARINUS PHARMAC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument 61Y US56854Q2003 MARINUS PHARMAC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument SMP SE0018768707 SAMPO OYJ (SDR)/1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025The instrument SMP SE0018768707 SAMPO OYJ (SDR)/1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2025Das Instrument Y2A FR001400UT31 ADOMOS S.A. EO 0,2- EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025The instrument Y2A FR001400UT31 ADOMOS S.A. EO 0,2- EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2025Das Instrument FMTV IE000TLLSP66 FIDMETAVERSEETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument FMTV IE000TLLSP66 FIDMETAVERSEETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument FDRV IE0009MG7KH8 FIDEVFUTTRAETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument FDRV IE0009MG7KH8 FIDEVFUTTRAETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument E36 CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025The instrument E36 CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2025Das Instrument FDHT IE000BPQIAA3 FIDDIGHEALTHETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument FDHT IE000BPQIAA3 FIDDIGHEALTHETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument FCLD IE000M0ZXLY9 FIDCLOUDCOMPETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument FCLD IE000M0ZXLY9 FIDCLOUDCOMPETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument BGUA GB00B1P6ZR11 BROWN GRP PLC CONS. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument BGUA GB00B1P6ZR11 BROWN GRP PLC CONS. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument 15D AU0000038531 XREF LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument 15D AU0000038531 XREF LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025Das Instrument FNRG IE0002MXIF34 FIDCLEANENERETF DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2025The instrument FNRG IE0002MXIF34 FIDCLEANENERETF DLA ETF is traded cum capital adjustment on 11.02.2025 and ex capital adjustment on 12.02.2025