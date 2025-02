The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2025ISIN NameAU0000185597 LABYRINTH RESOURCES LTD.CA2844451039 ELCORA ADVANCED MAT.CORP.FR001400JAL7 ADOMOS S.A. EO 0,0002GB00BDCFP425 CORO ENERGY PLC LS-,001SE0015657903 HEIMSTADEN 21/26XS2663694417 LEVERAGE SHA ETP 2071