The following instruments on XETRA do have their first trading 07.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.02.2025Aktien1 CA0727441051 BMW AG CDR2 CA04041C1068 Arista Networks Inc. CDR3 US4447201066 Huhtamäki Oyj ADR4 JP3533800003 Tsuzuki Denki Co. Ltd.5 CA01883E1097 Allianz SE CDR6 CA5609251098 Makenita Resources Inc.7 JP3856150002 Postprime Inc.8 FR001400UT31 Adomos S.A.9 GB00BS457501 Coro Energy PLC10 CA2844452029 Elcora Advanced Materials Corp.11 AU0000382079 Gorilla Gold Mines Ltd.Anleihen/ETF1 XS2998667187 Imperial Brands Finance Netherlands B.V.2 XS2999658136 International Business Machines Corp.3 US459200LK58 International Business Machines Corp.4 US63743HFW79 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.5 XS2999658649 International Business Machines Corp.6 US459200LJ85 International Business Machines Corp.7 XS2982074861 Luminor Holding AS8 US857524AH50 Polen, Republik9 US900123DP27 Türkei, Republik10 ES00001010Q5 Comunidad Autónoma de Madrid11 EU000A4D5544 Europäische Union12 EU000A4D5551 Europäische Union13 FR001400X8V5 Frankreich, Republik14 XS2999659456 International Business Machines Corp.15 NL0015002DO0 Niederlande, Königreich der16 EU000A4D6KN5 European Investment Bank17 XS2999658565 International Business Machines Corp.18 US459200LF63 International Business Machines Corp.19 US459200LG47 International Business Machines Corp.20 US459200LH20 International Business Machines Corp.21 XS2999676468 Kommunalbanken AS22 USU5S63AAA55 Magnera Corp.23 XS2992020037 OVH GROUPE S.A.S24 US857524AF94 Polen, Republik25 DE000A4DE9W7 Sparkasse Pforzheim Calw26 AT0000A3J0L9 Raiffeisenverband Salzburg eGen27 DE000CZ45ZH5 Commerzbank AG28 NO0013475558 Norwegen, Königreich29 IE00050EGWG5 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF