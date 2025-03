The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2025ISIN NameUS172967JL61 CITIGROUP 15/25XS1792505866 GM FINANCIAL 18/25 MTNXS1791415828 IMCD 18/25XS1209863254 BANK AMERI. 15/25 MTNXS1207654853 ARMENIEN 15/25 REGSXS1795392502 LLOYDS BANK 18/25 MTNFR0013325172 DANONE 18/25 MTNFR0128227826 FRANKREICH 24/25 ZOCA68333ZBJ53 ONTARIO PROV 25/34 MTNAU0000074221 TALI DIGITAL LTDUSJ46186BC59 MIZUHO BANK 15/25 REGSJP3856150002 POSTPRIME INC.