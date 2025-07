16. Juli 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE, KENYF: OTCID, A40X6P: WKN) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines zuvor angekündigten ersten Bohrprogramms auf dem Silberprojekt Hector in Ontario, Kanada, bekannt zu geben.

Das Konzessionsgebiet Hector befindet sich in der historischen Larder Lake Mining Division und umfasst 126 zusammenhängende, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Fläche von 2.243 Hektar. Die Diamantkernbohrkampagne 2025 bei Hector umfasste insgesamt drei Bohrungen, die auf die historische Silberzone Teck Block 9 abzielten.

Im Ziel Block 9 wurden in der Vergangenheit sowohl schmale hochgradige Silbergangzonen (z. B. Bohrloch GL7) mit Analyseergebnissen von u.a. 326 Gramm Silber pro Tonne (g/t) (9,5 Unzen/Tonne) als auch breitere Mineralisierungszonen von beispielsweise 36,6 Metern mit durchschnittlich 6 g/t Silber (Bohrloch GL6) durchteuft (Assessment File 31M05SE0075)[i].

Das Bohrprogramm 2025 wurde konzipiert, um die in der Vergangenheit gemeldeten Silberzonen möglicherweise zu erweitern, wobei eine kürzlich erfolgte geophysikalische Neuinterpretation die Bedeutung der von Norden nach Süden und nach Nordosten verlaufenden magnetischen Trends erkannte - Merkmale, die durch frühere Bohrungen nicht ausreichend überprüft worden waren.

Alle drei Bohrlöcher durchteuften Abschnitte mit einer sichtbaren Sulfidmineralisierung auf 2 bis 84 Metern Kernlänge innerhalb von überwiegend intermediärem vulkanischem und vulkanoklastischem Wirtsgestein, das von schmalen Nipissing-Diabasgängen durchzogen ist. Die Mineralisierung variierte von disseminierten Pyritspuren im Wirtsgestein und in Quarzgängen bis hin zu stärker mineralisierten Zonen, die zentimeterbreite Pyritgänge, Chalkopyritklumpen, Malachit und stellenweise 10-30 cm breite Quarzgänge enthalten.

Insgesamt 268 Proben (einschließlich Proben zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle) wurden an die Einrichtung von ALS Geochemistry Laboratory in Sudbury, Ontario, gesandt. Die Analyseergebnisse werden innerhalb von 4-8 Wochen erwartet.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc. sagte:

"Dies ist ein aufregender Start für unser erstes Silberbohrprogramm in einem der bekanntesten Silberreviere Kanadas. Wir warten nun gespannt auf die Analyseergebnisse und konzentrieren uns weiterhin auf den Ausbau der Assets des Unternehmens, um den Shareholder-Value zu maximieren. Mit nur etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien und Silberpreisen, die sich auf einem 13-Jahres-Hoch befinden, könnten positive Analyseergebnisse angesichts Makenitas derzeitiger geringer Marktkapitalisierung einen großen Einfluss haben."

Das Projekt Hector befindet sich in einem bewährten Bergbaurevier mit einer reichen Tradition der Silber- und Kobaltproduktion und ist für Makenita im Zuge des weiteren Ausbaus seines Explorationsportfolios ein strategisches wichtiges Asset.

Qualifizierter Sachverständiger:

Kristopher Raffle, P.Geo., Geschäftsführer von APEX Geoscience Ltd. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe der Projekte von Makenita nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens schließen lassen.

NI 43-101-konformer technischer Bericht

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jason Gigliotti

President, CEO & Direktor

604-609-6527

info@makenitaresources.com

www.makenitaresources.com

Makenita Resources Inc.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist nicht bekannt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80364Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80364&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5609251098Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19633722-makenita-resources-durchteuft-bohrloch-rahmen-silber-ausgerichteten-bohrprogramms-ontario-sulfidmineralisierung