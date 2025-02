Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenFR001400JAL7 Adomos S.A. 06.02.2025 FR001400UT31 Adomos S.A. 07.02.2025 Tausch 5000:1AU0000185597 Gorilla Gold Mines Ltd. 06.02.2025 AU0000382079 Gorilla Gold Mines Ltd. 07.02.2025 Tausch 1:1GB00BDCFP425 Coro Energy PLC 06.02.2025 GB00BS457501 Coro Energy PLC 07.02.2025 Tausch 100:1CA2844451039 Elcora Advanced Materials Corp. 06.02.2025 CA2844452029 Elcora Advanced Materials Corp. 07.02.2025 Tausch 10:1