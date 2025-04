The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.04.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2025ISIN NameBMG2581C1091 CSI PROPERT.SUBDIV.HD-008CA77935R1082 ROVER CRIT.MIN. CORP.DK0061553831 ORDERYOYO A/S DK -,01IE00BLRPRQ96 A.I-R.DIG.PAY. DLAIE000BPQIAA3 FIDDIGHEALTHETF DLAIE000M0ZXLY9 FIDCLOUDCOMPETF DLAIE000TLLSP66 FIDMETAVERSEETF DLAIE0002MXIF34 FIDCLEANENERETF DLAIE0009MG7KH8 FIDEVFUTTRAETF DLAKYG9687V1059 WIMI HOLOGR.CLD B -,0001US00922R1059 AIR TRANSPORT SVC.DL -,01US1255255275 CREATIVE M.+C.T. DL-,001