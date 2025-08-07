The following instruments on XETRA do have their first trading 07.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.08.2025
Aktien
1 CNE100006Z61 X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd.
2 US55406R1041 M&G PLC ADR
3 CA03421C1086 Andina Copper Corp.
4 CA04965P3079 Atomic Minerals Corp.
5 CA10553N1096 Brasnova Energy Materials Inc.
6 CA8609151078 Stockworks Gold Inc.
Anleihen/ETF
1 US48251WAB00 KKR & Co. Inc.
2 US74762EAN22 Quanta Services Inc.
3 US06738EDE23 Barclays PLC
4 US06738EDD40 Barclays PLC
5 US69371RT973 Paccar Financial Corp.
6 FR0014012241 Wendel SE
7 DE000A4DFSK4 Deutsche Bank AG
8 US912797RG48 United States of America
9 US29670GAK85 Essential Utilities Inc.
10 US42250GAB95 Healthpeak Properties Inc.
11 US74762EAP79 Quanta Services Inc.
12 US74762EAM49 Quanta Services Inc.
13 DE000HEL4AK3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL4AL1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0KW5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 IE000JTHNWF0 Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF
17 LU0950676469 UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF
