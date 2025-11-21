Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 novembre/November 2025) - The common shares of Andina Copper Corporation (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, November 21, 2025.

The Issuer will continue to trade on the TSX Venture Exchange.

For further information please see the Issuer's news release.

_________________________________

Les actions ordinaires de Andina Copper Corporation (l'« Émetteur ») seront radiées de la CSE à la clôture des marchés aujourd'hui, le 21 novembre 2025.

L'émetteur continuera à être négocié sur la Bourse de Croissance TSX.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'Émetteur.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 21 NOV 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : ANDC

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)