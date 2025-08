The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.08.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2025



ISIN Name

IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE

IT0005283111 ILSOLE 24 ORE S.P.A.

CA04965P2089 ATOMIC MINERALS CORP.

CA5625684025 MANDALAY RES CORP. NEW

CA6976702069 PAMPA METALS CORP.

CA77935R2072 ROVER CRIT.MIN. CORP. NEW

CA82639W1068 SIERRA METALS INC.

CA83569N2077 SONORAN DESERT COP.CORP

CH1210548892 21SHARES CRYPTO ETPOE





