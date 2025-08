Das Instrument 9YG NO0010955917 DEEP VAL.DRILL.AS NK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument 9YG NO0010955917 DEEP VAL.DRILL.AS NK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument 4IL1 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument 4IL1 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument CBO0 US15117N7012 IMUNON INC. NEW DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument CBO0 US15117N7012 IMUNON INC. NEW DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument GDM AU000000IDA0 INDIANA RES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument GDM AU000000IDA0 INDIANA RES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument QT5 FR0013266772 ONE EXPERIENCE S.A.EO 0,1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025The instrument QT5 FR0013266772 ONE EXPERIENCE S.A.EO 0,1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.08.2025Das Instrument 32B IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument 32B IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument FIR CA6976702069 PAMPA METALS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument FIR CA6976702069 PAMPA METALS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument 99Z SE0015987904 MODUS THERAPEUTICS HLDG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument 99Z SE0015987904 MODUS THERAPEUTICS HLDG EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument DYD0 CA83569N2077 SONORAN DESERT COP.CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument DYD0 CA83569N2077 SONORAN DESERT COP.CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument 4XO CA77935R2072 ROVER CRIT.MIN. CORP. NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.08.2025The instrument 4XO CA77935R2072 ROVER CRIT.MIN. CORP. NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2025 and ex capital adjustment on 07.08.2025Das Instrument MIH0 US6067934041 MITSUBISHI HEAV.IN. ADR/1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2025The instrument MIH0 US6067934041 MITSUBISHI HEAV.IN. ADR/1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.08.2025