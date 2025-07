Das Instrument HN0 GB00BD4FCK53 MILA RESOUR. PLC LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.07.2025

The instrument HN0 GB00BD4FCK53 MILA RESOUR. PLC LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.07.2025 and ex capital adjustment on 08.07.2025



Das Instrument ALI0 AU0000157679 ALMONTY INDUSTRIES CDIS/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.07.2025

The instrument ALI0 AU0000157679 ALMONTY INDUSTRIES CDIS/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.07.2025 and ex capital adjustment on 08.07.2025



Das Instrument 9YG NO0010955917 DEEP VAL.DRILL.AS NK -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 07.07.2025

The instrument 9YG NO0010955917 DEEP VAL.DRILL.AS NK -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 07.07.2025



Das Instrument 3AKE XS2399368906 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.07.2025

The instrument 3AKE XS2399368906 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETN is traded cum capital adjustment on 07.07.2025 and ex capital adjustment on 08.07.2025



Das Instrument 6DE GB00B00FPT80 CHESNARA PLC LS-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.07.2025

The instrument 6DE GB00B00FPT80 CHESNARA PLC LS-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.07.2025 and ex capital adjustment on 08.07.2025





© 2025 Xetra Newsboard