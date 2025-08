Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA77935R2072 Stockworks Gold Inc. 06.08.2025 CA8609151078 Stockworks Gold Inc. 07.08.2025 Tausch 1:1

CA6976702069 Andina Copper Corp. 06.08.2025 CA03421C1086 Andina Copper Corp. 07.08.2025 Tausch 1:1

CA83569N2077 Brasnova Energy Materials Inc. 06.08.2025 CA10553N1096 Brasnova Energy Materials Inc. 07.08.2025 Tausch 1:1

CA04965P2089 Atomic Minerals Corp. 06.08.2025 CA04965P3079 Atomic Minerals Corp. 07.08.2025 Tausch 2:1





