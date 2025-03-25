Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 25.03.2025 Börsentäglich über 12.000 News von 693 internationalen Medien
Gold-Highflyer startet durch - Mega-Bohrprogramm sorgt für Kursfantasie!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A408AW | ISIN: IE000GA3D489 | Ticker-Symbol: ARXK
Tradegate
25.03.25
07:35 Uhr
5,284 Euro
+0,073
+1,40 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ARK INNOVATION UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,1455,24808:22
5,0995,29608:22
PR Newswire
25.03.2025 08:06 Uhr
80 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 25

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 22,575,035.00003.8108 USDIE00BLRPQH0924 March 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF13,398,519.00008.5664 USDIE00BJXRZJ4024 March 2025

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF633,130.00004.1521 USDIE00BLRPRQ96 24 March 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF 12,676,099.00004.7601 USDIE00BLRPRR0524 March 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF256,771.00005.5147 USDIE000RMSPY3924 March 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF2,381,647.00004.5323 USDIE000PY7F8J924 March 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF17,260,203.00005.0702 USDIE000QUCVEN9 24 March 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 7,419,634.00005.5962 USDIE000GA3D48924 March 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF7,935,704.00006.9304 USDIE0009A512E424 March 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 2,005,000.00004.4868 USDIE000O5M6XO124 March 2025

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.