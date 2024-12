Berlin/Magdeburg - Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, erwartet von der Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses zum Anschlag von Magdeburg genauere Informationen über die Hintergründe der Tat und die Verantwortlichkeiten."Wir erwarten, dass die genauen Geschehensabläufe vor, während und nach der Tat, die Informationsflüsse und Verantwortlichkeiten genauestens dargestellt werden", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Es ist wichtig, alle Zusammenhänge umfassend aufzuarbeiten und zu analysieren. Das sind wir den Angehörigen der Opfer und den vielen Verletzten schuldig - aber ebenso der Öffentlichkeit, die zu Recht erwarten kann, dass sich niemand der Verantwortung entzieht."Dass auch Vertreter aus Sachsen-Anhalt an der Sondersitzung teilnähmen, sei "angesichts der für die Menschen in Magdeburg sehr belastenden Situation keine Selbstverständlichkeit". Die Grünen-Politikerin geht davon aus, "dass all das nicht in einer einzigen Sitzung geklärt werden kann, zumal die Ermittlungen auch noch andauern". Sie ergänzte: "Wenn es also nötig ist, werden wir die Aufklärung in weiteren Sondersitzungen vorantreiben und uns zu gegebener Zeit über weitere Erkenntnisse informieren lassen."