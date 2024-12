XRP-Prognose: Darum könnte es wie Windows gegen Apple gewinnen

Dass sich nicht immer das technologische fortschrittlichste Produkt durchsetzen muss, zeigt die Geschichte von Windows und Apple. Stattdessen kommt es manchmal auf clevere Strategien und Einflussnahme aus, um die Marktdominanz zu erlangen. Ein ähnliches Schicksal könnte auch Ripple haben. Erfahren Sie nun alle Details in der XRP-Prognose.

Ripple-Adoption nimmt weiter zu, aber reicht sie aus?

Zuletzt haben sich die Bank of America, Santander, Unicredit, Standard Chartered, Westpac und Royal Bank of Canda Ripple angeschlossen, um eine Alternative für das international genutzt Zahlungsnetzwerk SWIFT voranzutreiben.

Dabei verweisen XRP-Unterstützer auf den Vorteil, dass mithilfe des XRP Ledgers die vorfinanzierten Nostro/Vostro-Konten eingespart werden können, welche weltweit auf 27 Bil. USD kommen.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um ungenutztes Kapital, auch wenn dieses auf den Konten der Banken verwahrt werden muss, um die Devisen über Länder hinweg auszutauschen. Denn dieses kann beispielsweise auch Zinsen erwirtschaften, als Sicherheit für Kredite dienen und Währungsrisiken verringern.

Zudem bedeutet es nicht, dass diese 27 Bil. USD der Marktkapitalisierung des XRP-Coins zugutekommen. Insbesondere durch das dadurch hervorgehobene Einsparungspotenzial wird der Betrag wohl zusätzlich reduziert, sofern dann überhaupt noch so viel Geld in diesem Kreislauf gehalten wird.

Ein weiterer großer Hoffnungsschimmer der XRP-Investoren sind die potenziellen Gebühreneinnahmen, welcher der XRPL bei einer Ersetzung von SWIFT erzielen könnte. Jedoch sind dies täglich 50 Mio. Transaktionen. Bei Gebühren von 0,0036 XRP pro Überweisung kommt man gerade einmal auf 99,94 Mio. USD pro Jahr und somit auf deutlich weniger als bei anderen Chains.

On-Chain-Daten von XRP Ledger enttäuschen noch, aber Perspektive besteht

Anzahl der Zahlungen auf dem XRPL | Quelle: XRPScan

Aber auch die Anzahl der Transaktionen und der täglich aktiven Wallets lassen im Vergleich zu anderen Ökosystemen noch deutlich zu wünschen übrig. Dies liegt möglicherweise an dem technologisch besseren Angebot dieser. Auch wenn manche argumentieren, dass das Grunddesign nicht optimal ist, zeigt das Beispiel von Ethereum mit seinem Merge und der L2s, dass sich dies durch kommende Entwicklungen noch ändern kann.

So sollte man XRP auch nicht unterschätzen. Denn kürzlich erfolgte eine Spende an die Trump-Regierung und darüber hinaus wird der Ripple-Geschäftsführer Brad Garlinghouse in der nächsten US-Regierung, wenn sie denn nicht von den Demokraten verhindert wird, eine Beraterrolle einnehmen.

Auch dies dürfte sich förderlich auf die Adoption von XRP ebenso wie die mehr als 300 Partnerschaften mit Finanzunternehmen, die CBDC-Projekte sowie die Partnerschaft mit der SBI Holding in Japan auswirken, laut der im kommenden Jahr alle Banken des Landes den Coin nutzen werden.

Dennoch bedeuten die 300 Pilotprojekte der Finanzunternehmen nicht, dass sie auch später XRP verwenden, auch wenn dies selbst bei der Nutzung des Stablecoins RLUSD zumindest innerhalb des XRPLs gesichert sein soll.

Weiteren Hoffnungsschimmern spenden die Layer-2 mit höherer Skalierung und erweiterten Funktionalitäten für Smart Contracts, dApps, Coins, NFTs und mehr. Aber auch die Fortschritte im Bereich der Tokenisierung mit dem Partnerunternehmen Archax könnten die Adoption vorantreiben und höhere Kurse begünstigen.

XRP-Prognose

Der XRP-Coin hat seit seinem letzten 7-Jahreshoch vom 3. Dezember in Höhe von 2,91 USD eine Korrektur verzeichnet, vor, welche wir bereits in unserer damaligen XRP-Kurs-Prognose vom 2. Dezember gewarnt hatten.

Denn bereits zuvor hatte sich eine bärische Divergenz im RSI gebildet, welche in eine Trendwende signalisieren kann. Aber auch das hohe Niveau des Indikators im Wochenchart hat historisch immer kurze Zeit danach für eine stärkere Korrektur gesorgt.

Ebenfalls sollte beachtet werden, dass das Handelsvolumen des XRP-Coins seitdem merklich zurückgegangen ist. Während es Anfang Dezember aufgrund der positiven Nachrichtenlage noch bei täglich bis zu 55,81 Mrd. USD lag, ist es mittlerweile auf 3,04 Mrd. USD um 94,55 % gesunken.

Im Vergleich dazu konnte es bei dem breiten Kryptomarkt sogar noch nach dem 2. Dezember weiter gesteigert werden. Während es an diesem Tag noch 284,90 Mrd. USD waren, hat dieses erst am 10. Dezember und somit acht Tage später das letzte Jahreshoch von 379,38 Mrd. USD verzeichnet. Aber auch danach gab es noch einmal einen Anstieg, der am 20. Dezember seinen Höhepunkt fand.

Im Unterschied dazu ist bei dem XRP-Coin hingegen ein nachlassendes Interesse zu verzeichnen. Dieses ist zwar auch auf den Rückgang des Optimismus der Anleger zurückzuführen, was sich an dem CMC Fear & Greed Index von 54 in der Neutralität erkennen lässt, dennoch wurde die Rally des XRP-Coins auch etwas übertrieben.

Derzeit befindet sich Ripple an dem wichtigen 61,8er-Fibonacci-Retracement des größeren Abwärtstrends, welches bei 2,09 USD liegt. Aber auch das Volumenprofil deutet auf stärkere Abverkäufe bei einem Unterschreiten dieser wichtigen Marke hin.

Dennoch gibt es noch einige wichtige Widerstände, welche dem Coin danach Halt geben können. Jedoch ist ein Abverkauf bis auf 1,89 USD beim 50-Tages-Durchschnitt äußert wahrscheinlich, was durch ein Unterschreiten der diagonalen Widerstandslinie begünstigt wird.

Denn wenn die Käufer ausbleiben, dann wird der Kurs eines Coins tendenziell eher fallen, auch wenn die geringere Volatilität dann theoretisch ebenso schnell Kursanstiege ermöglicht.

Neue SOL-Layer-2 vergrößert die Vorteile von Solana noch mehr

Der Adoption nachzufolgen, handelt es sich bei Solana derzeit um die führende Blockchain nach Anzahl der täglich aktiven Wallets und Transaktionen. Denn sie bietet auf dem Web3-Markt ein technologisch besonders ansprechendes Angebot mit der höchsten Geschwindigkeit, echter paralleler Verarbeitung im Vergleich zu Sui, mit Einschränkungen sowie niedrigen Gebühren, auch wenn sie rund fünfmal so hoch wie auf dem XRPL sind.

Allerdings entwickelt sich neben Ripple auch das Solana-Ökosystem kontinuierlich weiter und so wurde mit Solaxy eine fortschrittliche Skalierungslösung entwickelt. Diese verspricht eine noch überzeugendere Nutzererfahrung zu bieten, was unter anderem durch die Eliminierung, der bisher in fast der Hälfte der Fälle auftretenden Transaktionsabbrüche der Chain erreicht wird.

In diesem Zusammenhang nutzt Solaxy eine sogenannte Sidechain, welches eine effizientere Blockchain ist, auf der die Transaktionen zuerst gesammelt und danach auf der zugrundeliegenden Chain gesichert werden. Im Falle von Solaxy ist es jedoch nicht nur Solana, sondern ebenso Ethereum, um auf diese Weise dessen Vorteile zu ergänzen.

So kommt zu der unschlagbaren Geschwindigkeit und den niedrigen Gebühren von Solana die hohe Liquidität sowie die enorme Anzahl von dezentralen Angeboten hinzu. Daher spielt es auch keine so große Rolle mehr, ob die Solana-Blockchain einen Totalausfall erleidet. Denn dann kann über Ethereum auf die Daten zurückgegriffen werden, was eine besonders hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet.

Die vielversprechende Chance von Solaxy hat auch viele Investoren begeistert, welche über den Vorverkauf bereits $SOLX-Coins für umgerechnet 6,88 Mio. USD gekauft haben. In der aktuellen Phase werden sie für einen Preis in Höhe von 0,001584 USD angeboten. Dies wird jedoch nicht der finale Listungspreis sein, da dieser bis zu diesem Zeitpunkt phasenweise angehoben wird.

