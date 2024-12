Unterföhring (ots) -365 Jetons für 365 Tage des neuen Jahres mit Ausblick auf einen sehr besonderen Gewinn: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden an Neujahr (Mittwoch, 1. Januar 2025) um 20:15 Uhr auf ProSieben zur ersten festlichen Show-Gala des Jahres 2025 ein.Joko & Klaas fordern ProSieben heraus, ihr Sender stellt seinen beiden Angestellten in sechs Runden ganz besondere spielerische Aufgaben in glamouröser Casino-Atmosphäre. Der gute Vorsatz für das neue Jahr: In jeder Spielrunde gilt es, Jetons für das Finale zu erspielen. Nur wenn es dem Duo gelingt, am Ende 365 Jetons ihr Eigen zu nennen, gewinnen sie die Neujahrsgala. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Show, müssen sie sich ganz in die Dienste von ProSieben stellen. Bei einem Sieg steht für ihren Arbeitgeber direkt zu Beginn des neuen Jahres viel mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel ...Durch die festliche Neujahrsgala führt Zeremonienmeister Steven Gätjen.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala" am Mittwoch, 1. Januar 2025, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5939764