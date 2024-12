© Foto: Daniel Karmann/dpa

Siemens stellt die Weichen für seine Zukunft als Tech-Konzern. Die Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers könnte verkauft werden. Wie Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas dem Handelsblatt erklärte, soll bis Ende 2025 eine Entscheidung fallen, ob Siemens weiterhin Mehrheitseigner bleibt. "Wir bewerten die ökonomischen Möglichkeiten für die Siemens AG im Gesundheitswesen", sagte Thomas und betonte, dass die Ergebnisse bis zum Kapitalmarkttag präsentiert würden. "Es ist wie im wirklichen Leben: Auch wir versuchen, unsere Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Wenn sie diese dann haben, entlassen wir sie in ihre Unabhängigkeit", so der CFO im Interview. 6 …