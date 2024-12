Die Depot-2030-Aktie Xiaomi fliegt mit Schwung ins Jahr 2025. Die Deutsche Bank glaubt an schnelle Gewinne mit Elektroautos und in China startet passend zum Jahreswechsel eine Produkt-Rakete.Das Jahr 2025 beginnt dynamisch: Die Xiaomi-Marke Redmi wird am 2. Januar in China das Smartphone Turbo 4 enthüllen. Jetzt sind vorab Bilder aufgetaucht. Erwartet wird ein 50-MP-Dual-Kamerasystem und ein Prozessor, der 16 GB RAM und 512 GB Speicher liefert, sowie ein 6.550-mAh-Akku. Der Preis-Leistungs-Knaller ...

