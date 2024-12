© Foto: diy13 - stock.adobe.com

Turbulenzen für den schweizer Pharmakonzern Novartis. Das Unternehmen steht in den USA wegen Bestechungsvorwürfen vor Gericht. Zugleich veröffentlichte der Pharmariese eine erfolgreiche Medikamentenstudie.Ein US-Berufungsgericht hat vergangene Woche eine Whistleblower-Klage gegen den Schweizer Pharmariesen Novartis wieder aufgenommen. Der Konzern wird in den USA beschuldigt, Schmiergelder an Ärzte gezahlt zu haben, um für das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya bei Patienten zu werben. Novartis habe damit gegen das US-amerikanische False Claims Act verstoßen, indem zum Schein organisierte Vortragsveranstaltungen abgehalten wurden, um den Verkauf von Gilenya zu fördern, so der Vorwurf. Das …