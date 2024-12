ROUNDUP 2: Insolventer Flugtaxi-Hersteller Volocopter sucht Investoren

BRUCHSAL - Insolvenzantrag zu Weihnachten und ein Wunschzettel fürs neue Jahr: Weil die Gespräche mit möglichen Investoren nicht fruchteten, hat der Flugtaxi-Hersteller Volocopter Insolvenz angemeldet und sucht Investoren. Für die rund 500 Mitarbeitenden soll es erst einmal wie gewohnt weitergehen.

Siemens stellt Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers in Frage

DÜSSELDORF - Siemens stellt seine Mehrheitsbeteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers auf den Prüfstand. Es gebe Synergien mit den übrigen Aktivitäten, sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview dem "Handelsblatt" (Montag). "Aber sind sie groß genug, um 45 Milliarden Euro Kapitalallokation zu rechtfertigen? Natürlich nicht." Aktuell hält der Industriekonzern rund 75 Prozent an seiner Tochter, die an der Börse mit rund 59 Milliarden Euro bewertet wird.

Signa Development: Konkursabwicklung für Kerngesellschaft

WIEN - Die Immobilienentwicklungseinheit der insolventen Signa-Gruppe wird in einem Konkursverfahren abgewickelt. Der geplante längerfristige Abverkauf der Signa Development Selection AG durch einen Treuhänder wurde durch den Obersten Gerichtshof Österreichs endgültig gestoppt, wie die Insolvenzverwalterin mitteilte.

ROUNDUP: Deutsche Bahn sieht Wendepunkt bei der Infrastruktur

BERLIN - Die Deutsche Bahn (DB) hat im ablaufenden Jahr knapp 17 Milliarden Euro in Schienen, Bahnhöfe und andere Teile der Infrastruktur investiert - und damit nach eigenen Angaben einen Meilenstein erreicht. "In dieser Größenordnung ist seit vielen Jahren nicht ins Schienennetz investiert worden", sagte der Chef der Bahn-Infrastrukturgesellschaft InfraGo, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist einfach der Wendepunkt, den es braucht."

Dermapharm-Eigner kauft Aktien für gut 58 Millionen Euro

GRÜNWALD - Der Dermapharm-Großaktionär Themis hat kurz vor dem Jahreswechsel Aktien des Pharmaunternehmens für mehr als 58 Millionen Euro erworben. Der Kauf sei zu je 38,95 Euro erfolgt, wie das Unternehmen am Montag in zwei Stimmrechtsmitteilungen bekannt gab. Damit ergibt sich ein Kaufvolumen von 1,5 Millionen Papiere, was etwa 2,8 Prozent des Grundkapitals entspricht. Hinter der Themis Beteiligungs AG, die die Mehrheit des SDax-Unternehmens hält, steht Aufsichtsrats-Chef Wilhelm Beier und seine Familie. Laut einer Unternehmenspräsentation aus dem Sommer hielt Themis per Ende Juni 70,5 Prozent der Dermapharm-Anteile.

ZDF zum 13. Mal in Folge Quotensieger des Jahres



MAINZ - Das ZDF ist im Jahr 2024 erneut der quotenstärkste Fernsehsender in Deutschland gewesen. Mit einem Marktanteil von 15,3 Prozent lag das Zweite mit Stand 29. Dezember vorn und setzte sich im Gesamtpublikum ab drei Jahren zum 13. Mal in Folge an die Spitze.

Börse Stuttgart steigert Handelsvolumen



STUTTGART - Die Börse Stuttgart hat vom starken Börsenjahr 2024 profitiert. Der Handelsplatz steigerte das Handelsvolumen vorläufigen Zahlen zufolge um 15 Prozent auf rund 104 Milliarden Euro, wie ein Sprecher mitteilte.



Weitere Meldungen



-Flugtaxi-Hersteller Volocopter meldet Insolvenz an

-Nach dem Fußball-TV-Rechte-Verkauf: Was kosten zukünftig die Abos? -Israels Airline El Al setzt Flüge nach Moskau bis März aus -Novartis: Gentherapie-Studie spinale Muskelatrophie erreicht primären Endpunkt -Erste Schätzung: Unwetter hinterlassen Milliarden-Schäden -ZDF-Chef rechnet mit mehr Desinformation im Netz vor Bundestagswahl -ROUNDUP: Der Bio-Markt kommt weiter in Schwung

-ROUNDUP: Neue Reeder-Allianz: Häfen erwarten Umschlag-Verschiebung°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /nas



DE000SHL1006, DE0007236101