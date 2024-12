© Foto: Unsplash

Der Zulieferer der Chipbranche Ibiden musste in diesem Jahr Federn lassen: Um 40 Prozent knallten die Aktien des japanischen Unternehmens nach unten. Dabei beliefert er Hochkaräter wie Nvidia. Ist die Aktie unterschätzt?Das japanische Unternehmen Ibiden wurde 1912 als Energieversorgungsunternehmen gegründet und entwickelte seine Halbleiterkompetenz durch eine Partnerschaft mit Intel. Anfang der 1990er Jahre erzielte Ibiden etwa 70 bis 80 Prozent seines Umsatzes mit der Herstellung von Chipgehäusesubstraten für Intel. Dieser Anteil sank in diesem Geschäftsjahr auf etwa 30 Prozent. Die Abhängigkeit von Intel ist noch sehr hoch und hat Ibidens Aktienkurs geschadet, der in diesem Jahr um rund …