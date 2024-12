Jahresabschluss in DAX, Dow, Nasdaq und Co. Aktien wie Broadcom, Nike, Nvidia und Adobe im Fokus.

Anzeige / Werbung

Wie lange der Handel beim DAX und an der Wall Street in 2024 noch möglich ist und mit welchen Terminen wir in das neue Jahr ab Donnerstag starten, war ebenfalls Mittelpunkt der Berichterstattung. Danach blickten wir auf Einzelwerte.

In der kurzen Woche rund um Weihnachten ganz vorm rangierte die Broadcom Aktie. Sie ist auch eine von zwei Werten im Gesamtjahr, die im Nasdaq mehr als 100 Prozent Kursplus vorzeigen kann. Technisch ist der Abstand zu einem weiteren Allzeithoch geringer, als zur Kurslücke, die nach den jüngsten Quartalszahlen erfolgte. Dies zeigen wir einmal auf und definieren ein mögliches Szenario. Der zweite Wert mit mehr als 100 Prozent Kursplus im Nasdaq war die Nvidia-Aktie. Sie schwächelte zwar im Dezember, doch kann sie mit einer Dreiecksformation noch einmal eine sehr gute Signallage vorbereiten, welche einen Einstieg im großen Aufwärtstrend nahelegt. Auch dies bewerten wir vor dem Hintergrund der Risiken und Chancen, die im Sektor KI vorhanden sind.

Einer der schwachen Werte in diesem Jahr war Adobe Systems. Mit 25 Prozent Abschlag notiert die Aktie nun am Jahrestief und könnte sich dort stabilisieren. Auch hier waren die jüngsten Quartalszahlen ein Impulsgeber, den wir uns noch einmal genauer ansehen. Wo liegen die Ziele einer technischen Gegenbewegung?

Im Dow Jones gab es zwei sehr schwache Werte in diesem Jahr, zu denen der Sportartikelhersteller Nike zählte. Eine Bodenbildung scheint noch nicht abgeschlossen und der sehr präsente Abwärtstrend deckelt den Aktienkurs seit mehreren Monaten. Gelingt hier ein Ausbruch und welches Setup kann angewendet werden?

Der zweite schwache Wert mit Kursverlusten von rund 30 Prozent auf Jahressicht war Boeing. Doch diese Aktie scheint aus dem Abwärtstrend bereits ausgebrochen zu sein und hat einen neuen, noch sehr jungen Aufwärtstrend etabliert. Wir unterstellen in der Chartanalyse ein Weiterlaufen dieser Bewegung und definieren die weiteren Kursziele der Aktie.

