© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Der chinesische KI-Chip-Entwickler Cambricon Technologies ist einer der größten Gewinner an den chinesischen Börsen im Jahr 2024 gewesen. Die Aktien des in Peking ansässigen Unternehmens verfünftfachten sich nahezu. Damit ließ Cambricon selbst globale Branchenführer wie Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing hinter sich: Cambricon profitierte stark vom chinesischen Streben nach technologischer Unabhängigkeit. Die Aufnahme in den Shanghai Stock Exchange 50 Index im Dezember dürfte zusätzlichen Rückenwind geben, da Indexfonds die Aktie in ihre Portfolios aufnehmen. "Die Lokalisierung von KI-Chips ist zu einem großen Trend geworden", zitiert Bloomberg Analysten von Minsheng Securities. …