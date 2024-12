© Foto: (Photo: Business Wire)

Die Aktie von Pony AI hat am Montag zum Jahresabschluss zweistellig zugelegt. Analysten von Goldman Sachs sehen eine große Zukunft für das Robotaxi-Startup.Ein Kursplus von mehr als 11 Prozent am Montag. Das chinesische Start-Up Pony AI setzte am letzten Handelstag des Jahres an der Nasdaq ein kleines Ausrufezeichen. Die autonome Fahrzeugbranche erlebte 2024 einen Boom, tausende selbstfahrende Taxis sind bereits in vielen US-Städten unterwegs. Nach dem Börsengang am 27. November, bei dem Pony AI 260 Millionen US-Dollar einnahm, hat die Aktie bereits mehr als 15 Porzentzugelegt. Der IPO-Preis lag bei 13 US-Dollar je Aktie und brachte dem Unternehmen eine Bewertung von 4,2 Milliarden …