Alpayana S.A.C. gab heute bekannt, dass es ein formelles Cashangebot für den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Sierra Metals Inc. durch seine neu gegründete kanadische hundertprozentige Tochtergesellschaft (Alpayana Canada) unterbreitet hat.Gemäß den Bedingungen des Angebots erhalten die Aktionäre, die ihre Stammaktien einreichen, 0,85 CAD in bar für jede Stammaktie. Das Angebot stellt einen erheblichen Aufschlag von ca. 26% auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs von 0,676 CAD pro Stammaktie an der TSX während der 30 Handelstage bis zum 13. Dezember 2024 (dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Absicht von Alpayana, das Angebot zu unterbreiten) und einen Aufschlag von 10% auf den Schlusskurs von 0,770 CAD pro Stammaktie an der TSX am 13. Dezember 2024 dar. Das Angebot kann bis zum 14. April 2025 um 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) angenommen werden, sofern es nicht von Alpayana Canada gemäß den Angebotsbedingungen verlängert, beschleunigt oder zurückgezogen wird.Alpayana Canada ist eine hundertprozentige kanadische Tochtergesellschaft von Alpayana, die ausschließlich zum Zweck der Abgabe des Angebots gegründet wurde. Alpayana ist ein privates Bergbauunternehmen in Familienbesitz, das sich der Entwicklung und Förderung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaus verschrieben hat.Sierra Metals ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer konzentriert und in seiner Yauricocha-Mine in Peru sowie in seiner Bolivar-Mine in Mexiko zusätzliche Nebenprodukte aus Grund- und Edelmetallen herstellt.