Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme von Natura sp. z o.o. von der Pelion S.A. erfolgreich abgeschlossen. Die Akquisition markiert eine bedeutende Erweiterung des Retail & Food-Segments der börsennotierten Private-Equity-Holding und bietet enormes Potenzial für Wachstum und operative Verbesserungen. Über Natura sp. z o.o. Natura ist einer der führenden polnischen Einzelhändler für Beauty-Produkte und betreibt: 217 Geschäfte in Polen, Einen erfolgreichen Online-Shop unter der Marke "Natura", Ein Zentrallager in der Woiwodschaft Masowien. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Kategorien ...

